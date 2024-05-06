Дмитрий Киселев, руководитель медиагруппы "Россия сегодня", заявил о необходимости расследования убийства на Украине корреспондента агентства Sputnik российского военного корреспондента, уроженца СШ Рассела Бентли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии