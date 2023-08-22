Военное обозрение

3 517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Спикер Воздушных ...
  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Зеленский: Греция...
  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Опыт Спецоперации...

Президент Сербии отклонил предложение о внесении в декларацию Балканского саммита пункта о санкциях против России

Президент Сербии отклонил предложение о внесении в декларацию Балканского саммита пункта о санкциях против России

В ходе Балканского саммита, проходящего в Греции, президент Сербии Александр Вучич отклонил предложение о введении в итоговую декларацию пункта об усилении санкций против Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх