Командование ВС США в Европе сообщило о падении американского самолёта в Средиземном море

Американские ВВС, находящиеся на Ближнем Востоке, понесли первые потери, но не боевые. Как сообщает европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM), самолет ВВС США упал в Средиземное море.
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