В Турции Зеленскому посоветовали забыть о Крыме

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ Украины.