ГАЗПРОМ, потерявший последнюю совесть...

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
ленинградский &quot;газпром&quot; - самый позорный клуб России!
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6 час.
stanislav matveev
НАДО СВОИХ РАСТИТЬ и ВОСПИТЫВАТЬ, а не ПОКУПАТЬ ХРЕН ЗНАЕТ ЧТО!!! ЗЕНИТ это РОССИЙСКАЯ КОМАНДА??? ИЛИ СБОРИЩЕ АКАКАКАМЗИМАК???
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4 час.
М
ММ
Мне одна девушка сказала:&quot;Футбол- это для женщин! Ибо приятно смотреть как по полю бегают 22 молодых спортивных миллионера&quot;. После ее слов действительно футбол воспринимается как зрелище для мужиков нетрадиционной ориентации и для женщин!
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4 час.
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