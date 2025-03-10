ГАЗПРОМ, потерявший последнюю совесть...

НАДО СВОИХ РАСТИТЬ и ВОСПИТЫВАТЬ, а не ПОКУПАТЬ ХРЕН ЗНАЕТ ЧТО!!! ЗЕНИТ это РОССИЙСКАЯ КОМАНДА??? ИЛИ СБОРИЩЕ АКАКАКАМЗИМАК???

М

ММ

Мне одна девушка сказала:"Футбол- это для женщин! Ибо приятно смотреть как по полю бегают 22 молодых спортивных миллионера". После ее слов действительно футбол воспринимается как зрелище для мужиков нетрадиционной ориентации и для женщин!