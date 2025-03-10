Яна Поплавская: Не два миллиона рублей, даже не 20 миллионов. А два МИЛЛИАРДА и двести МИЛЛИОНОВ И 768 тысяч 400 РУБЛЕЙ.
ГАЗПРОМ, потерявший последнюю совесть...
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
ленинградский "газпром" - самый позорный клуб России!
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6 час.
stanislav matveev
НАДО СВОИХ РАСТИТЬ и ВОСПИТЫВАТЬ, а не ПОКУПАТЬ ХРЕН ЗНАЕТ ЧТО!!! ЗЕНИТ это РОССИЙСКАЯ КОМАНДА??? ИЛИ СБОРИЩЕ АКАКАКАМЗИМАК???
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4 час.
М
ММ
Мне одна девушка сказала:"Футбол- это для женщин! Ибо приятно смотреть как по полю бегают 22 молодых спортивных миллионера". После ее слов действительно футбол воспринимается как зрелище для мужиков нетрадиционной ориентации и для женщин!
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4 час.
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