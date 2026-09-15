⚡️Еще на сутки без воды!⚡️ По информации МУП «ТВК-НОВА» в среду, 16 сентября, будет отсутвовать водоснабжение во всем городе из-за ремонта водопровода по ул.
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