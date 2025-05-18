Эксперты назвали главных вредителей крымских лесов

В прошлом году основную угрозу для лесов Крыма представлял карантинный клоп – кружевница дубовая. Об этом рассказал «Крымской газете» заместитель главы Минэкологии и природных ресурсов Крыма Александр Березнев.
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