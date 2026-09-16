Ввоз табака из ЕС в Россию достиг максимума с декабря

Россия в июле закупила в Евросоюзе табака и табачных изделий на 34,6 млн евро: показатель прибавил 10% и стал максимальным с декабря, 16 сентября сообщает РИА Новости.
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