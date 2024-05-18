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Жители Химок приняли участие в акции «Лес будущего»

Жители Химок приняли участие в акции «Лес будущего»

В городском округе Химки состоялась экологическая акция «Лес будущего». Главной площадкой стали улицы Калинина и Чапаева в Старых Химках, где вместе с местными жителями липы и каштаны высадили глава округа Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина.

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