Жители Химок приняли участие в акции «Лес будущего»

В городском округе Химки состоялась экологическая акция «Лес будущего». Главной площадкой стали улицы Калинина и Чапаева в Старых Химках, где вместе с местными жителями липы и каштаны высадили глава округа Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии