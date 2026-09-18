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Кожевников о неудачном старте «Трактора»: «Тренера они непонятно откуда взяли, черт знает какого. Как будто своих не хватает! Удивляет это западничество и облизывание»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о неудачах «Трактора» на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

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