Городской пижон: китайский внедорожник получил экономичный вариант

Tank 500 — как тот пингвин из стишка: сразу вышел хорошо. Брутальный рамный внедорожник с мотором V6 — жанр в России понятный, а после прекращения официальных поставок тойотовских «Ленд Крузеров» еще и дефицитный.
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