Я гуляю по Москве
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Я гуляю по Москве

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За Серпуховскими воротами

За Серпуховскими воротами

Маршрут экскурсии: Большая Серпуховская улица - Павловская улица - улица Щипок - Стремянной переулок - с экскурсоводом компании "Твоя Москва" Лидией Гребневой - https://tvoyamoskva.

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