За Серпуховскими воротами

Маршрут экскурсии: Большая Серпуховская улица - Павловская улица - улица Щипок - Стремянной переулок - с экскурсоводом компании "Твоя Москва" Лидией Гребневой - https://tvoyamoskva.
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