Собянин рассказал о преображении юга Москвы за год

В этому году специалисты провели комплексное благоустройство на юге Москвы. В том числе преобразились улица Шипиловская, участки от улицы Мусы Джалиля до Задонского проезда, от Домодедовской до Каширского шоссе.
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