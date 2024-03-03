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США донесли Путину, что он виноват по 4 пунктам и пригрозили картой ударов

Вчера 38K прочитали В каком же отчаянии пребывает гегемон, если вынужден публиковать в открытом доступе планы масштабного нападения на Россию? Победоносная война, расписанная на 280 страницах доклада Общевойскового центра армии США, призвана убедить весь мир, что Америка таки может сделать это.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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14 час.
Виктор Галкин
Вот прямо, с языка сняли😊👍
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13 час.
Nikolay Kuchkov
В таком случае бить по ним нужно первыми и так, как они взорвали северные потоки-смыть их с лица земли!!
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12 час.

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