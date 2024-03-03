США донесли Путину, что он виноват по 4 пунктам и пригрозили картой ударов

Вчера 38K прочитали В каком же отчаянии пребывает гегемон, если вынужден публиковать в открытом доступе планы масштабного нападения на Россию? Победоносная война, расписанная на 280 страницах доклада Общевойскового центра армии США, призвана убедить весь мир, что Америка таки может сделать это.
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