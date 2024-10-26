В канцелярии Нетаньяху заявили, что Израиль сам выбрал цели для ударов в Иране

Израиль самостоятельно выбирал цели в Иране, по которым военные нанесли удары, внешнего давления на процесс принятия решений не оказывалось, заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии