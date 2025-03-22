С 1 июля тарифы ЖКХ для россиян будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Но в каждом регионе итоговые цифры будут свои.
В Госдуме рассказали, насколько вырастут тарифы ЖКХ летом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
А где основания для роста цен жкх , типа что то там растет мол в цене , а по какой такой причинен растет ,и все это вообще похоже на аферу и обдиралово граждан , и первые числа июля и января тому доказательство , запланированное обдиралово ...🥸
Ответить
21 час.
Сергей Дроздов
а воевать - деньги нужны - вот и цены на алкоголь и жкх
Ответить
19 час.
Свежие комментарии