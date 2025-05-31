Сыгран десятый тур Континентального чемпионата Америки по шахматам

Во главе турнирной таблицы на Континентальном чемпионате Америки по шахматам в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) идут четыре шахматиста после десятого тура 30 мая, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.