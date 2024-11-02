Новоаннинские юнармейцы провели осенние каникулы с пользой 🚀Осенняя профильная смена "Юнармеец" официально закрыта.
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Новоаннинские юнармейцы провели осенние каникулы с пользой 🚀Осенняя профильная смена "Юнармеец" официально закрыта.