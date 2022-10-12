Чем закончилась встреча российских Т-80БВ с БТР YPR-765 из Голландии

Т-80БВ с первого выстрела уничтожил поставленный из Голландии гусеничный бронетранспортер YPR-765. В обнародованном Министерством обороны РФ видео показана слаженная работа экипажей танков, беспилотного летательного аппарата и бойцов-мотострелков.
Т-80БВ с первого выстрела уничтожил поставленный из Голландии гусеничный бронетранспортер YPR-765. В обнародованном Министерством обороны РФ видео показана слаженная работа экипажей танков, беспилотного летательного аппарата и бойцов-мотострелков.
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