Основательница 1811 Eighteen One One — о росте бренда и конкуренции

Вот уже почти десять лет бренд 1811 Eighteen One One пишет свою историю, в которой мистические краски по мотивам работ Николая Рериха расцвечивают трикотажные свитеры; оживают картинки из советского прошлого, когда модные девушки охотились за импортными товарами; а блогер Карина Мурашкина в платье с гигантским бантом балансирует на шаре, словно цирковая артистка.