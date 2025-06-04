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РБК СТИЛЬ

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Основательница 1811 Eighteen One One — о росте бренда и конкуренции

Основательница 1811 Eighteen One One — о росте бренда и конкуренции

Вот уже почти десять лет бренд 1811 Eighteen One One пишет свою историю, в которой мистические краски по мотивам работ Николая Рериха расцвечивают трикотажные свитеры; оживают картинки из советского прошлого, когда модные девушки охотились за импортными товарами; а блогер Карина Мурашкина в платье с гигантским бантом балансирует на шаре, словно цирковая артистка.

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