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Царьград

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На Средне-Невском заводе спущен на воду 12-й тральщик проекта 12700

На Средне-Невском заводе спущен на воду 12-й тральщик проекта 12700

Министерство обороны России сообщило о спуске на воду тральщика «Семен Агафонов» на Средне-Невском судостроительном заводе.

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