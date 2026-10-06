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Казахстан отыгрался с 0:2 и вырвал вничью в домашнем матче Лиги наций против Фарерских островов

Сборная Казахстана на своем поле сыграла вничью с Фарерскими островами в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций С.

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