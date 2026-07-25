Германия: по меньшей мере один человек погиб и еще 15 получили ранения, когда белый фургон въехал на мероприятие Christopher Street Day (CSD) возле Леннештрассе в Тиргартене около 22:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу).
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