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Контрафронт

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Германия: по меньшей мере один человек погиб и еще 15 получили ранения, когда белый фургон въехал на...

Германия: по меньшей мере один человек погиб и еще 15 получили ранения, когда белый фургон въехал на мероприятие Christopher Street Day (CSD) возле Леннештрассе в Тиргартене около 22:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу).

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