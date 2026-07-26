Зачем тренеры создают «лишнего игрока» на поле и как это меняет развитие атак

Открытый источникВ современном футболе численное преимущество редко появляется случайно. Команды не просто двигают мяч от одного игрока к другому, а заранее создают ситуации, где один футболист получает больше времени или пространства, чем рассчитывал соперник.
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