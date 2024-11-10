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Зангезурский коридор: Алиев призывает Пашиняна одуматься, «пока не поздно»

Зангезурский коридор: Алиев призывает Пашиняна одуматься, «пока не поздно»

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу, по случаю очередной годовщины восстановления контроля над городом Шуша (8 ноября 2020 года) в Нагорном Карабахе, заявил, что Ереван должен отказаться от политики вооружения и соперничества с Баку «пока не поздно».

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