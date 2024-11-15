Игры в престолы: Музеи Кремля вспомнили эпоху дворцовых переворотов

В Музеях Московского Кремля открывается выставка «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи», посвященная «эпохе дворских бурь», начавшейся после смерти первого русского императора.
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