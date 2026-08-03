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«Нужны удары по ГУР и СБУ»: Киев взял курс на жесткие диверсии

«Нужны удары по ГУР и СБУ»: Киев взял курс на жесткие диверсии

«Нужны удары по ГУР и СБУ»: Киев взял курс на жесткие диверсии ВС РФ продолжили изолировать Украину от внешнего мира, ударив по стратегически важному мосту в Затоке Противник разрабатывает новые диверсии перед выборами в Госдуму, которые должны пройти в начале осени.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
А. Что. Вы. Думали. Что. Они. Будут. Сидеть. Сложа. Руки. Рано. Расслабились. Ещё. лет. 20.будете.с.ними.воевать. Украину. Надо. Просто. Раскатать. Чтобы. И. Духа. Небыло.а.там.растет.поколение.с.промытыми.мозгами.а.вот.у.нас.с.этим.плохо.у.нас.любовь.к.азиатам.подождите.они.вам.дадут.просратся
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