RT: наркологи рассказали о правилах употребления алкоголя в Новый год

Наркологи рассказали RT о правилах употребления алкоголя в Новый год. Доктор медицинских наук, психиатр-нарколог психиатрической клиники "Госпитальная" Игорь Куреков отметил, что не существует уровня употребления алкоголя, который был бы безвредным для здоровья.