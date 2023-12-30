RT: наркологи рассказали о правилах употребления алкоголя в Новый год

Наркологи рассказали RT о правилах употребления алкоголя в Новый год. Доктор медицинских наук, психиатр-нарколог психиатрической клиники "Госпитальная" Игорь Куреков отметил, что не существует уровня употребления алкоголя, который был бы безвредным для здоровья.
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