Россия и Индия сделали новый шаг по укреплению военного сотрудничества

Подписать соглашение, регламентирующее порядок направления воинских формирований, военных кораблей и самолетов на территории России и Индии, поручил Министерству обороны РФ премьер-министр России Михаил Мишустин.
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