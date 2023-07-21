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Жан Кособуцкий: «Я хочу показать, что могу побить лучших в супертяжелом весе»

Казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) прокомментировал предстоящий бой против нигерийца Эфе Аджагбы (17-1, 13 КО), который состоится 26 августа в городе Талса, штат Оклахома, США.

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