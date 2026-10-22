“Top Trump administration officials are starting to point fingers squarely at SpaceX founder Elon Musk for the decision to slow down his company’s Starlink satellite internet services and its military counterpart Starshield for Ukraine, which has been muddled in uncertainty over the culprit,” The Hill reports.
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