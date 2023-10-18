Первый православный эногастротур предлагают посетить в Симферополе

Узнать о православных обычаях и канонах, научиться правильно вести себя в храме, задать интересующие вопросы о православии, а также побывать на особом обеде и попробовать семь «продуктов Христа» вы можете на первом православном эногастротуре, который проводится в Симферополе.
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