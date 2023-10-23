Круговорот ЧИПов из стиралок в природе... или российские "говно и палки" лучшие в мире...

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Одиссей

Эх!!!!! Дело было в самом конце 80х или даже в начале 90х. Работал я тогда в одном хитром НИИ. И поставили перед нашей группой задачу разработать и изготовить некий прибор, который, по замыслу, должен был серьезно продвинуть исследования нашего НИИ. А, надо сказать, что с элементной базой тогда было не очень. А делать все на дискретных элементах как-то уже и не хотелось. Да и трудоемко это.... И ожидаемый результат - так себе... А, между тем, уже появились на рынке импортные микросхемы. Специализированные. С подходящими параметрами. И, что немаловажно, с тех.документацией. В-общем, слепили мы тот прибор с использованием этих самых чипов. Результаты были - супер! Кто-то даже статейки в научные журналы написал. А тут в рамках "гласности, демократизации, открытости и плюрализма" наладилась к нам забугорная делегация. Раньше ее б и на порог не пустили, а тут "новое мЫшление" и все такое... Ну, ладно. Приехали. Водят их по полигону, по лабораториям, по ВЦ. При них - наш директор, хвост распускает, как павлин! Показывают результаты последних исследований. У тех - оживление, мол-де, замечательно! А можно посмотреть на аппаратуру, с которой получены эти результаты? Директор: да пожалуйста! Зарулили к нам в лабораторию. Директор, мол, показывайте, что внутри. Ну, открыли. А там, в самом центре печатных плат, импортные чипы славноизвестной фирмы (сейчас не помню уж и какой). Но тут самое главное - это реакция наших гостей. У главнюка очки вылезли на лоб. Он весь, чуть не влез внутрь прибора (хотя объем там не такой и большой) и дрожащим голосом вопросил: "А можно это сфотографировать?" И наш директор широким жестом: ВАЛЯЙ! Не жалко! И гость дрожащими руками заснял все и во всех ракурсах. Думаю, если б он попросил тех.документацию, то директор и ее б отдал не поморщившись. На том все и закончилось Это, если не считать банкета, к которому я - по своему тогдашнему рангу - уже не имел никакого отношения. А чипы те, между прочим, были от муз.центра. А вы стиралки, микроволновки.. Да хоть пылесосы и кофемолки!!