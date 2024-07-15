Эксперт Шутов раскрыл риски встретить мошенников в игре Hamster Kombat

Опасность игры Hamster Kombat заключается в рисках столкнуться с мошенниками, которые зачастую выбирают активных пользователей популярных приложений в качестве своих жертв, о чем в беседе с RT рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.