В МИД заявили о провокационном характере учений НАТО в Финляндии

Global Look Press/IMAGO/Jouni Porsanger Начинающиеся 26 апреля учения НАТО на территории Финляндии носят провокационный характер, заявила в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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