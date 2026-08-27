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В двух реках Тюменской области полностью пропала рыба

В двух реках Тюменской области полностью пропала рыба

Полная утрата рыбных запасов в реках Тура и Тобол стала следствием паводков в сочетании с деятельностью сельхозпредприятий, заявила руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова 26 августа в в своемTelegram-канале.

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