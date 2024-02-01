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Какой сегодня праздник: 1 февраля – Международный день десерта

Какой сегодня праздник: 1 февраля – Международный день десерта

Международный день десерта – довольно молодой и пока неофициальный праздник. Изначально он был приурочен к появлению десерта кейк-поп – бисквитных шариков в шоколадной глазури на палочке, визуально очень похожих на леденцы.

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