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Царьград

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Отец отравившихся под Красноярском детей сделал новое признание

Отец отравившихся под Красноярском детей сделал новое признание

Плохая вентиляция могла стать причиной трагедии.Мужчина, который является главой семьи, где погибли четверо детей, на повторном допросе рассказал, что в доме имелись проблемы с вентиляцией.

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