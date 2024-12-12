Китай провел в Дубае встречу «ядерной пятерки» с участием России

Мероприятие позволило «избежать недопонимания и просчётов» МИД КНР подтвердил проведение 4 декабря в Дубае первой в рамках годового китайского председательства в ядерной «пятёрке» встречи представителей России, США, Китая, Франции и Великобритании, сообщили на сайте Министерства иностранных дел.