Дорожники Алтайского края заявили о нехватке стоянок для большегрузов

Для обеспечения безопасности в зимний период подготовлено 14 стоянок для фур Проблему нехватки стоянок для большегрузов на трассе А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, которая в 2020 году стала федеральной собственностью, на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поднял министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
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