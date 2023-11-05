Дорожники Алтайского края заявили о нехватке стоянок для большегрузов

Для обеспечения безопасности в зимний период подготовлено 14 стоянок для фур Проблему нехватки стоянок для большегрузов на трассе А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, которая в 2020 году стала федеральной собственностью, на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поднял министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.