В Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю грузового автомобиля, попавшему в сложную дорожную ситуацию

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Балашовский» старший инспектор дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Андрей Курбанов и инспектор дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Антон Бессонов утром 3 февраля во время патрулирования на автотрассе Тамбов - Волгоград - Астрахань помогли водителю автофургона, остановившегося на обочине дороги на ночлег.
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