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Динамо-Алтай" начинает новый сезон ВХЛ с обновленным составом

Динамо-Алтай" начинает новый сезон ВХЛ с обновленным составом

Прошлый сезон дал "Динамо-Алтай" много пищи для размышлений. В новый чемпионат команда входит практически в обновленном составе: клуб изменился примерно на 70%.

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