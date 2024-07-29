Энергетик Громов: санкции не помешали России сохранить доходы от экспорта нефти

Россия успешно перенаправила экспорт нефти на новые рынки после введения эмбарго Евросоюзом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Алексей Громов, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ).
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