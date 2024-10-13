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8 лет слушали политиков США. Одна из блестящих операций Сталина, о которой сегодня забыли

8 лет слушали политиков США. Одна из блестящих операций Сталина, о которой сегодня забыли

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Медвежата из Нонейм 057 (16) пишут: "Изучая мировые секретные операции и спецслужбы, наткнулись на классную историю от наших умельцев, ставшую «золотой классикой шпионажа».

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