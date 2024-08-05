К концу недели на Урале похолодает до +5 °С

На этой неделе в Свердловской области ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. В первой половине недели температура воздуха будет на уровне климатической нормы, во второй – на несколько градусов ниже.
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