Массачусетский технологический институт отклонил докторскую работу о преимуществах ИИ для производительности

Массачусетский технологический институт заявил, что из-за опасений по поводу «целостности» громкой статьи о влиянии искусственного интеллекта на научные исследования и инновации, она должна быть «изъята из публичного обсуждения».
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