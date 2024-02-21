КИВИ Банка больше нет: смогут ли вкладчики получить свои деньги обратно

Сегодня Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию у КИВИ Банка. По оценкам регулятора, кредитная организация регулярно нарушала федеральное законодательство и проводила рискованные для российских граждан операции.
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