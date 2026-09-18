"Я русский", – сказал Овечкин. Но в заголовки вынесли другое

"Я русский, и я поддерживаю свою страну", — сказал Александр Овечкин. Иностранные издания оставили в заголовках то, что произнёс Овечкин.
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