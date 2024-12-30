В 2024 год в Поморье в нормативное состояние привели свыше 170 километров региональных дорог

В Архангельской агломерации, между тем, в уходящем году отремонтировали больше 15 километров дорогВ Архангельской агломерации, между тем, в уходящем году отремонтировали больше 15 километров дорогОб этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.