Оппозиция сдалась Путину: Прозвучало признание из Лондона

Что может быть печальнее, чем разочаровавшийся в себе оппозиционер? Разве что разочаровавшийся в оппозиционере спонсор… Именно спонсором в своё время был (да и остаётся) беглый бизнесмен Евгений Чичваркин*.
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